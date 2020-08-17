ЗАМАНА - Поражение 90% легких и ИВЛ: в Махачкале успешно выписали пациента после 70-дневной борьбы с коронавирусом

Поражение 90% легких и ИВЛ: в Махачкале успешно выписали пациента после 70-дневной борьбы с коронавирусом

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17 августа, 2020. Понедельник 14:54
Поражение 90% легких и ИВЛ: в Махачкале успешно выписали пациента после 70-дневной борьбы с коронавирусом
В Городской клинической больнице Махачкалы с успехом выписали человека, который пребывал в стационаре больше 70 дней, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу больницы.
Поражение 90% легких и ИВЛ: в Махачкале успешно выписали пациента после 70-дневной борьбы с коронавирусом
Общество
Мужчина 49 лет обратился в больницу через несколько дней, как почувствовал себя плохо. Но болезнь ухудшалась крайне быстро, и уже через несколько дней у него было поражено 90% легких. Мужчина начал выздоравливать только через 2 месяца, которые он провел на искусственной вентиляции легких. В данный момент мужчина уже дышит самостоятельно. Подробнее можно прочитать тут.

 

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