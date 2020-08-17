ЗАМАНА - В Махачкале открылась фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны»

В Махачкале открылась фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны»

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17 августа, 2020. Понедельник 14:18
В Махачкале открылась фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны»

На главной площади Махачкалы стартовала фотовыставка «Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны», пишет официальная страница МВД по Дагестану в Instagram.

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«Солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны». Передвижная экспозиция подготовлена Общероссийской общественной организацией «Союз Социальной Справедливости России» при поддержке Министерства внутренних дел России к 75-летию годовщины Великой Победы. В церемонии открытия приняли участие Врио Министра внутренних дел по РД, генерал-майор полиции Дмитрий Гутыря, глава Росгвардии РФ по РД Магомед Баачилов, представители общественной организации «Союз социальной справедливости России» Евгений Шахов и Алексей Хворостянко. Представители МЧС республики, а также Совета ветеранов и Общественного совета МВД по РД. Жители Дагестана имеют возможность ознакомиться с уникальными снимками из архивов МВД России, которые повествуют о вкладе сотрудников советской милиции в борьбу с фашизмом. На выставке также представлены современные работы победителей и участников фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд», посвящённые ветеранам органов внутренних дел — участникам Великой Отечественной войны, участию сотрудников полиции в акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти» и других. Экспозиция доступна для посещения до конца месяца. Далее организаторы выставки планируют посетить другие города и районы Дагестана. @mvd.russia @mvd.dagestan

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Перемещаемая фотовыставка была подготовлена Общероссийской общественной организацией «Союз Социальной Справедливости России» при поддержке Министерства внутренних дел РФ к 75-летию годовщины Великой Победы.

 

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