Как сообщают, суд по иску Генпрокуратуры РФ шел в закрытом формате. С 17 августа всякая деятельность, которая связана с АУЕ, запрещена на территории Российской Федерации. Отныне действия граждан, которые пропагандируют идеи движения и склоняют к криминальной деятельности людей, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК России.
В России запретили движение АУЕ
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 13:14
Верховным судом РФ постановлено признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организаций, пишет "Лента.ру", ссылаясь на источник в МВД.
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