В России запретили движение АУЕ

Как сообщают, суд по иску Генпрокуратуры РФ шел в закрытом формате. С 17 августа всякая деятельность, которая связана с АУЕ, запрещена на территории Российской Федерации. Отныне действия граждан, которые пропагандируют идеи движения и склоняют к криминальной деятельности людей, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК России.