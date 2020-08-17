ЗАМАНА - В России запретили движение АУЕ

В России запретили движение АУЕ

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17 августа, 2020. Понедельник 13:14
В России запретили движение АУЕ

Верховным судом РФ постановлено признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организаций, пишет "Лента.ру", ссылаясь на источник в МВД.

В России запретили движение АУЕ
Общество

Как сообщают, суд по иску Генпрокуратуры РФ шел в закрытом формате. С 17 августа всякая деятельность, которая связана с АУЕ, запрещена на территории Российской Федерации. Отныне действия граждан, которые пропагандируют идеи движения и склоняют к криминальной деятельности людей, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК России.

 

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