За все время эпидемии выявлено 10 091 заражений, 9043 человек вылечились, 470 пациентов скончались.

Число исследований на наличие коронавируса, проведенных в Дагестане, увеличилось до 337 323 единиц.

В данный момент на изоляции пребывает 2205 человек.