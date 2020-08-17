В Дагестане обнаружено 59 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 13:09
В Дагестане обнаружено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
За все время эпидемии выявлено 10 091 заражений, 9043 человек вылечились, 470 пациентов скончались.
Число исследований на наличие коронавируса, проведенных в Дагестане, увеличилось до 337 323 единиц.
В данный момент на изоляции пребывает 2205 человек.
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