ЗАМАНА - Анна Безрукова: «Вопросы организации горячего питания в школах находятся на постоянном контроле наших депутатов»

Анна Безрукова: «Вопросы организации горячего питания в школах находятся на постоянном контроле наших депутатов»

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17 августа, 2020. Понедельник 11:57
Анна Безрукова: «Вопросы организации горячего питания в школах находятся на постоянном контроле наших депутатов»

Заместитель председателя Комитета НС по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму, участница партии «Единая Россия» Анна Безрукова рассказала, что тему организации горячего питания для учеников начальных классов школ РД контролируют депутаты региона.

Анна Безрукова: «Вопросы организации горячего питания в школах находятся на постоянном контроле наших депутатов»
Общество

Безрукова сделала напоминание, что с нового учебного года Правительством будет введена специальная финансовая поддержка в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в образовательных учреждениях. Подробнее можно прочитать тут.

 

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