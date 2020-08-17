Безрукова сделала напоминание, что с нового учебного года Правительством будет введена специальная финансовая поддержка в 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в образовательных учреждениях. Подробнее можно прочитать тут.
Анна Безрукова: «Вопросы организации горячего питания в школах находятся на постоянном контроле наших депутатов»
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 11:57
Заместитель председателя Комитета НС по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму, участница партии «Единая Россия» Анна Безрукова рассказала, что тему организации горячего питания для учеников начальных классов школ РД контролируют депутаты региона.
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