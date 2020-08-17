За все время эпидемии коронавируса выявлено 253 064 заражения. Выздоровели 197 962 человек, скончались — 4666. Количество вылечившихся за прошедшие сутки составило 819. Также выявлено еще 10 летальных исходов.
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 11:53
В Москве за прошедшие сутки обнаружили 690 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф в понедельник, 17 августа.
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