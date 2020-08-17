ЗАМАНА - Смотровая площадка над Махачкалой отремонтирована

Смотровая площадка над Махачкалой отремонтирована

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17 августа, 2020. Понедельник 11:50
Смотровая площадка над Махачкалой отремонтирована

Глава Махачкалы Салман Дадаев проверил автодорогу, которая прилегает к смотровой площадке в поселке Тарки. Об этом мэр рассказал на своей странице в Instagram.

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Смотровая площадка в посёлке Тарки всегда была центром притяжения, сюда приезжают горожане и туристы, здесь занимаются спортсмены на установленной ранее воркаут-площадке, но ведущая туда дорога была в ужасном состоянии, поэтому мы приняли решение о её ремонте. Накануне с депутатами Махачкалинского городского Собрания ознакомился с ходом работ. Сейчас они практически завершены, остался только один проблемный участок дороги, где, по заключению специалистов Даггражданпроекта, которых мы привлекли, проходили грунтовые воды. Согласно их рекомендациям, участок был освобожден от грунта и старого асфальтобетонного покрытия на глубину в один метр, проложена новая дренирующаяся основа различной сегментации, произведены уплотнение и мониторинг во время выпадения осадков. После осмотра участка дал поручение приступить к асфальтированию. В скором времени работы на объекте будут завершены! #мэрмахачкалы #бкад #работапродолжается #махачкаламеняется @elena_kozhukhina

Публикация от Салман Дадаев (@salman_dadaev_)

Площадка является популярным местом не только среди жителей Махачкалы, но и среди туристов.

 

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