Новый метод терапии помог грызунам избавиться от рассеянного склероза

Ученые из Каролинского института обнаружили, что мозг от склероза защищает ген Gsta4. Эти сведения могут помочь создать препарат от серьезной болезни, пишет ТАСС.

Рассеянный склероз несет серьезную опасность для центральной нервной системы. Через какое-то время он может вызвать мышечный тремор и потерю равновесия.

Исследователи выяснили, что в организме человека присутствует ген Gsta4, который защищает мозг от таких повреждений. Информация о нем позволяет ученым лучше исследовать заболевание и, таким образом, создать препарат для ее лечения.

Опасность рассеянного склероза заключается в том, что нейроны в головном мозге после повреждения не восстанавливаются. Они похожи на провода, которым необходима защитная оболочка.

Роль изоляции для них играют олигодендроциты. Их иммунная система начинает атаковать заболевание уже на ранних ее стадиях. В данный момент исследователи изучают их, пытаясь выяснить, насколько долго они могут жить. Также одним из важных пунктов остается понимание того, насколько эффективно олигодендроциты созревают в функциональные клетки.