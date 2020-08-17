В Китае создали робота, изнутри восстанавливающего ткани желудка

В Китае исследователи спроектировали робота, который может излечить человеческий желудок изнутри, используя биопринтер, пишет "Хайтек+".

Ученые спроектировали змееподобного робота, который попадает в желудок при помощи эндоскопа. Там технология начнет восстановление поврежденных тканей стенок желудка.

У робота имеется «голова», которая находится на жестком каркасе, оборудованном динамичными манипуляторами. Для легкости введения конструкция может сложиться, а оказавшись в органе, возвращает первоначальную форму.

Из трубки робота выделяется 2 вида гидрогелевых чернил, в одном из которых имеются клетки эпителия человеческого желудка, а в другом – клетки гладких мышц. Именно из них создается новая ткань, покрывающая повреждения стенок органа.