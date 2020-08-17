ЗАМАНА - Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом

Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом

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17 августа, 2020. Понедельник 09:50
Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом

Правительство РФ выдвинет предложение о продолжении мер поддержек в отношении медицинских сотрудников, которые борются с коронавирусом. Предложения направят президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, который в понедельник приехал с визитом в областной онкологический диспансер в Магадане и поговорил с сотрудниками клиники.

Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом
Общество

Медики поблагодарили Мишустина за меры поддержки и попросили передать слова благодарности Владимиру Путину. Мишустин же ответил, что здесь нужно благодарить именно медиков, которые боролись с эпидемией, стараясь помочь стране.

 

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