Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом

Правительство РФ выдвинет предложение о продолжении мер поддержек в отношении медицинских сотрудников, которые борются с коронавирусом. Предложения направят президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, который в понедельник приехал с визитом в областной онкологический диспансер в Магадане и поговорил с сотрудниками клиники.