Медики поблагодарили Мишустина за меры поддержки и попросили передать слова благодарности Владимиру Путину. Мишустин же ответил, что здесь нужно благодарить именно медиков, которые боролись с эпидемией, стараясь помочь стране.
Кабмин предложит Путину продлить меры поддержки медикам, борющимся с коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 09:50
Правительство РФ выдвинет предложение о продолжении мер поддержек в отношении медицинских сотрудников, которые борются с коронавирусом. Предложения направят президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, который в понедельник приехал с визитом в областной онкологический диспансер в Магадане и поговорил с сотрудниками клиники.