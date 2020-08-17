Глава Махачкалинского филиала «РГУТИС» Зульмира Ханбабаева рассказала, что с начала 2019 года в России для гостиниц классификация по принципу звездности стала обязательной, но в Дагестане из 127 гостиниц классифицированы только 32. Подробнее можно прочитать тут.
В Дербенте обсудили проблемы гостиничного бизнеса
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 09:39
В рамках межрегионального фестиваля «Каспий – море дружбы» в комплексе «Алые паруса» прошел семинар на тему развития гостиничного бизнеса в Дагестане, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу муниципалитета.
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