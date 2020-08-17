В Дербенте обсудили проблемы гостиничного бизнеса

В рамках межрегионального фестиваля «Каспий – море дружбы» в комплексе «Алые паруса» прошел семинар на тему развития гостиничного бизнеса в Дагестане, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу муниципалитета.

Глава Махачкалинского филиала «РГУТИС» Зульмира Ханбабаева рассказала, что с начала 2019 года в России для гостиниц классификация по принципу звездности стала обязательной, но в Дагестане из 127 гостиниц классифицированы только 32. Подробнее можно прочитать тут.