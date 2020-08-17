Руководитель АГиП Дагестана Владимир Иванов посетил Акушинский район

Находясь с визитом по работе в муниципалитете, глава АГиП региона Владимир Иванов обсудил с руководителем района Махачем Абдулкеримовым важные для района социальные проблемы и оценил реализацию приоритетных для Дагестана проектов: «Мой Дагестан – комфортная городская среда» и «Мой Дагестан – мои дороги», пишет РИА "Дагестан".

Руководитель района рассказал Иванову, что по программе комфортной городской среды в селах Акуша, Гапшима и Муги идут работы по благоустройству общественных территорий. А по программе ремонта дорог в районном центре Акуша будет уложен асфальт сразу на 3-х улицах. Работники собираются завершить работу этой осенью. В процессе визита Владимир Иванов в сопровождении сотрудников администрации района осмотрел строящиеся объекты, в том числе улицу к дому Устаза Алигаджи Акушинского, и поговорил с жителями района. Иванов также дал ряд советов по развитию туризма в районе.