В Дагестане будут построены 200 га высокотехнологичных теплиц

Об этом рассказал глава холдинга Александр Рудаков на встрече с лидером Дагестана Владимиром Васильевым. Уточняют, что проект будет выполнен в четыре этапа, в рамках каждого из которых будет построено по 50 га теплиц. Инвесторы уже осмотрели несколько районов республики с целью поиска подходящих земельных участков для выполнения плана.