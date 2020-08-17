ЗАМАНА - В Дагестане будут построены 200 га высокотехнологичных теплиц

В Дагестане будут построены 200 га высокотехнологичных теплиц

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17 августа, 2020. Понедельник 09:19
В Дагестане будут построены 200 га высокотехнологичных теплиц

В Дагестане агропромышленный холдинг «Эко-Культура» планирует направить 30 миллиардов рублей в постройку суперсовременных теплиц.

В Дагестане будут построены 200 га высокотехнологичных теплиц
Общество

Об этом рассказал глава холдинга Александр Рудаков на встрече с лидером Дагестана Владимиром Васильевым. Уточняют, что проект будет выполнен в четыре этапа, в рамках каждого из которых будет построено по 50 га теплиц. Инвесторы уже осмотрели несколько районов республики с целью поиска подходящих земельных участков для выполнения плана.

 

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