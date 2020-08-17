Как сообщают, за весь период эпидемии в мире обнаружено 21 613 706 случаев заражения. За сутки прибавилось 219 тысяч заражений, скончались 774 296 пациентов, 13,6 миллиона человек вылечились.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 17 августа
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 09:14
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 17 августа достигло 21,6 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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