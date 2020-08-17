В Дагестане выявлено 10 032 случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 августа, 2020. Понедельник 01:05
В Дагестане выявлено 10 032 случаев заражения коронавирусом.
За прошедшие сутки прибавилось 58 заражений, 9001 человек вылечились, 469 скончались.
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