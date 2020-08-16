В Дагестане школы получат федеральную субсидию на организацию питания
- Автор Мадина
- 16 августа, 2020. Воскресенье 00:59
Примерно 630 миллионов рублей федеральных субсидий получит Дагестан для обеспечения горячим питанием учеников 1-4-х классов в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки региона.
Данные средства предназначаются школам, которые имеют все нужные условия для подачи горячего питания. В школах, где нет установленных пищеблоков, питание учеников младших классов, как и прежде, будет организовано за счёт средств республиканского бюджета, в аналогичном объёме, что и в школах, где есть необходимые условия. Правительство республики уже направило на эту задачу из бюджета региона дополнительно 400 миллионов рублей, что даст возможность в 3 раза увеличить цену суточного кормления одного ученика - с 20 до 61 рубля в день на одного школьника. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Хасавюртовский райсуд признал виновными 11 соцработников и почтовиков в хищении 5 миллионов
- Хасавюртовский райсуд признал виновными 11 соцработников и почтовиков в хищении 5 миллионов
- В Дагестане школы получат федеральную субсидию на организацию питания
- Коронавирус побил рекорд по числу заражений
- В России выявили 5061 новый случай заражения коронавирусом