За последние 24 часа в мире выявлены рекордные 294 237 новых случаев заражения коронавирусом. Это число является максимальным с начала эпидемии.
Общее число случаев заражения достигло 21 295 429 человек.
Количество случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшие сутки возросло более чем на 294 тысячи, пишет "Лента.ру", ссылаясь на ВОЗ.
За последние 24 часа в мире выявлены рекордные 294 237 новых случаев заражения коронавирусом. Это число является максимальным с начала эпидемии.
Общее число случаев заражения достигло 21 295 429 человек.
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