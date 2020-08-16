За прошедшие сутки полностью вылечились 6477 человек, скончались 119 пациентов.
За все время эпидемии в России обнаружено 917 884 случая коронавируса в 85 субъектах, вылечились 729 411 человек, скончались 15 617.
В России за прошедшие сутки обнаружен 5061 новый случай заражения коронавирусом в 84 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
За прошедшие сутки полностью вылечились 6477 человек, скончались 119 пациентов.
За все время эпидемии в России обнаружено 917 884 случая коронавируса в 85 субъектах, вылечились 729 411 человек, скончались 15 617.
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