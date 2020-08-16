ЗАМАНА - В России выявили 5061 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 5061 новый случай заражения коронавирусом

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16 августа, 2020. Воскресенье 00:51
В России выявили 5061 новый случай заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки обнаружен 5061 новый случай заражения коронавирусом в 84 субъектах  страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

В России выявили 5061 новый случай заражения коронавирусом
Общество

За прошедшие сутки полностью вылечились 6477 человек, скончались 119 пациентов.

За все время эпидемии в России обнаружено 917 884 случая коронавируса в 85 субъектах, вылечились 729 411 человек, скончались 15 617.

 

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