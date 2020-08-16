В Дагестане прошел фестиваль межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы"

Во всех круглых столах участвовали глава министерства по туризму Расул Ибрагимов и глава министерства печати, связи и коммуникаций Сергей Снегирёв. В мероприятии приняли участие 22 региона России. На фестивале были обсуждены темы продвижения этнобренда и этнотуризма. "Добро пожаловать в Дагестан. Нам приятно видеть, что вы приезжаете сюда, как наши друзья и гости, а не только на деловые мероприятия. Мы видим, что вы стремитесь в наш регион. И каждый раз наши мероприятия становятся летописью дружбы, которую мы с вами ищем каждый месяц, каждый год", - обратился Сергей Снегирёв к спикерам круглого стола. Расул Ибрагимов, в свою очередь, пожелал своим коллегам хорошей работы.