ЗАМАНА - В Дагестане прошел фестиваль межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы"

В Дагестане прошел фестиваль межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы"

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16 августа, 2020. Воскресенье 00:42
В Дагестане прошел фестиваль межрегионального сотрудничества &quot;Каспий - море дружбы&quot;

В Дагестане прошел фестиваль межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы". Организовали его министерство туризма Дагестана и ДРОО ТНК "Туган Тел".

В Дагестане прошел фестиваль межрегионального сотрудничества "Каспий - море дружбы"
Общество

Во всех круглых столах участвовали глава министерства по туризму Расул Ибрагимов и глава министерства печати, связи и коммуникаций Сергей Снегирёв. В мероприятии приняли участие 22 региона России. На фестивале были обсуждены темы продвижения этнобренда и этнотуризма. "Добро пожаловать в Дагестан. Нам приятно видеть, что вы приезжаете сюда, как наши друзья и гости, а не только на деловые мероприятия. Мы видим, что вы стремитесь в наш регион. И каждый раз наши мероприятия становятся летописью дружбы, которую мы с вами ищем каждый месяц, каждый год", - обратился Сергей Снегирёв к спикерам круглого стола. Расул Ибрагимов, в свою очередь, пожелал своим коллегам хорошей работы. 

 

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