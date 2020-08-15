В Дагестане открыли первый пляж для людей с ограниченными возможностями, пишет ТАСС.

В феврале текущего года проект "Доступный пляж", который предполагал обустройство пляжа для инвалидов-колясочников на берегу Каспийского моря, победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Посетить пляж можно абсолютно бесплатно. Подробнее можно прочитать тут.