ЗАМАНА - В Дагестане открыли первый пляж для инвалидов-колясочников

В Дагестане открыли первый пляж для инвалидов-колясочников

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15 августа, 2020. Суббота 17:22
В Дагестане открыли первый пляж для инвалидов-колясочников

В Дагестане открыли первый пляж для людей с ограниченными возможностями, пишет ТАСС.

В Дагестане открыли первый пляж для инвалидов-колясочников
Общество

В феврале текущего года проект "Доступный пляж", который предполагал обустройство пляжа для инвалидов-колясочников на берегу Каспийского моря, победил в конкурсе Фонда президентских грантов.  Посетить пляж можно абсолютно бесплатно. Подробнее можно прочитать тут.

 

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