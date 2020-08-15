В Дагестане открыли первый пляж для инвалидов-колясочников
- Автор Мадина
- 15 августа, 2020. Суббота 17:22
В Дагестане открыли первый пляж для людей с ограниченными возможностями, пишет ТАСС.
В феврале текущего года проект "Доступный пляж", который предполагал обустройство пляжа для инвалидов-колясочников на берегу Каспийского моря, победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Посетить пляж можно абсолютно бесплатно. Подробнее можно прочитать тут.
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