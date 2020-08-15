Дагестанцы посвятили подъем на Эльбрус всем медикам и донорам республики

Автор Мадина

Депутат Народного Собрания Тимур Гусаев в составе альпинистской группы взошел на вершину самой высокой горы в РФ и Европе – Эльбрус. Свое достижение он посвятил всем медицинским сотрудникам и донорам РД, пишет "МирМол".