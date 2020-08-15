Восхождение на Эльбрус было сложным. В отличие от маршрута с юга, где можно при помощи техники добраться до высоты 5100, восхождение с сервера считается тяжелым. С высоты 2500 метров начинается пешее восхождение прямо до финальной точки восточной вершины — 5621 метров над уровнем моря.
Дагестанцы посвятили подъем на Эльбрус всем медикам и донорам республики
- Автор Мадина
- 15 августа, 2020. Суббота 12:48
Депутат Народного Собрания Тимур Гусаев в составе альпинистской группы взошел на вершину самой высокой горы в РФ и Европе – Эльбрус. Свое достижение он посвятил всем медицинским сотрудникам и донорам РД, пишет "МирМол".
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