ЗАМАНА - Дагестанцы посвятили подъем на Эльбрус всем медикам и донорам республики

Дагестанцы посвятили подъем на Эльбрус всем медикам и донорам республики

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15 августа, 2020. Суббота 12:48
Дагестанцы посвятили подъем на Эльбрус всем медикам и донорам республики

Депутат Народного Собрания Тимур Гусаев в составе альпинистской группы взошел на вершину самой высокой горы в РФ и Европе – Эльбрус. Свое достижение он посвятил всем медицинским сотрудникам и донорам РД, пишет "МирМол".

Дагестанцы посвятили подъем на Эльбрус всем медикам и донорам республики
Общество

Восхождение на Эльбрус было сложным. В отличие от маршрута с юга, где можно при помощи техники добраться до высоты 5100, восхождение с сервера считается тяжелым. С высоты 2500 метров начинается пешее восхождение прямо до финальной точки восточной вершины — 5621 метров над уровнем моря. 

 

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