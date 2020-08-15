На юге Дагестана планируется запустить водохранилище объемом 50 млн кубометров
- Автор Мадина
- 15 августа, 2020. Суббота 01:29
В 2023 году на юге РД собираются ввести в работу водохранилище Шурдере, которое вмещает 50 миллионов кубометров. Эту тему обсудили 13 августа в правительстве республики, пишет "Молодежь Дагестана".
Новое водохранилище даст возможность обеспечить водой территории Южного Дагестана, где живет примерно 200 тысяч человек. Как считает заместитель председателя правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, благодаря водохранилищу воду получат как объекты экономики, так и больше 25 тысяч гектаров сельхозугодий. Подробнее можно прочитать тут.
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