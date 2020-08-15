ЗАМАНА - В Дагестане построят ветряные и солнечные электростанции

В Дагестане построят ветряные и солнечные электростанции

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15 августа, 2020. Суббота 01:25
В Дагестане построят ветряные и солнечные электростанции

В Дагестане построят ветряные и солнечные электростанции. Данный проект был представлен в четверг, 13 августа, премьер-министру региона Артему Здунову компаниями ГК «Хевел», «Солар Системс», АО «НоваВинд» и «EcoEnergy».

В Дагестане построят ветряные и солнечные электростанции
Общество

Эти компании собираются построить в республике солнечные и ветряные электростанции.

Проекты будут реализованы в период 2021-2025 гг.

Планируемая суммарная мощность установок будет доходить до 570 МВт.

 

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