В Дагестане 1 сентября начнут работу один детский сад и 9 школ

Уточняют, что новый детский сад начнет работу в Каспийске, он рассчитан на 280 мест и построен в рамках государственной программы «Развитие образования». В 9 районах республики откроют двери новые школы и обеспечат 2 тысячи 294 дополнительных ученических места. Подробнее можно прочитать тут.