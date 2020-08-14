ЗАМАНА - В Дагестане 1 сентября начнут работу один детский сад и 9 школ

В Дагестане 1 сентября начнут работу один детский сад и 9 школ

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14 августа, 2020. Пятница 16:39
В Дагестане 1 сентября начнут работу один детский сад и 9 школ

1 сентября в Дагестане 9 новых средних школ и один детский сад начнут работу, пишет ТАСС.

В Дагестане 1 сентября начнут работу один детский сад и 9 школ
Общество

Уточняют, что новый детский сад начнет работу в Каспийске, он рассчитан на 280 мест и построен в рамках государственной программы «Развитие образования». В 9 районах республики откроют двери новые школы и обеспечат 2 тысячи 294 дополнительных ученических места. Подробнее можно прочитать тут.

 

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