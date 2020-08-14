ЗАМАНА - ГЖИ и ОНФ провели проверку по обращению дагестанки на прямую линию Президента РФ

ГЖИ и ОНФ провели проверку по обращению дагестанки на прямую линию Президента РФ

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14 августа, 2020. Пятница 15:22
ГЖИ и ОНФ провели проверку по обращению дагестанки на прямую линию Президента РФ

Сотрудники Госжилинспекции вместе с сотрудниками ОНФ в Дагестане организовали проверку общежития №30 «а», которое находится по проспекту Акушинского в Махачкале, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства. 

ГЖИ и ОНФ провели проверку по обращению дагестанки на прямую линию Президента РФ
Общество

Уточняют, что на прямую линию Президента России позвонила мать-одиночка, которая живет по указанному адресу. Обращение было направлено в республиканский штаб ОНФ Дагестана, а затем пришло в Госжилинспекцию региона. Женщина пожаловалась на потоп в подвале дома канализационными стоками, неприятный запах и наличие насекомых.
 
При осмотре здания было выявлено, что канализационная система общежития не работает и протекает в подвал. Подробнее можно прочитать тут.

 

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