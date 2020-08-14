Уточняют, что на прямую линию Президента России позвонила мать-одиночка, которая живет по указанному адресу. Обращение было направлено в республиканский штаб ОНФ Дагестана, а затем пришло в Госжилинспекцию региона. Женщина пожаловалась на потоп в подвале дома канализационными стоками, неприятный запах и наличие насекомых.



При осмотре здания было выявлено, что канализационная система общежития не работает и протекает в подвал. Подробнее можно прочитать тут.