ГЖИ и ОНФ провели проверку по обращению дагестанки на прямую линию Президента РФ
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 15:22
Сотрудники Госжилинспекции вместе с сотрудниками ОНФ в Дагестане организовали проверку общежития №30 «а», которое находится по проспекту Акушинского в Махачкале, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Уточняют, что на прямую линию Президента России позвонила мать-одиночка, которая живет по указанному адресу. Обращение было направлено в республиканский штаб ОНФ Дагестана, а затем пришло в Госжилинспекцию региона. Женщина пожаловалась на потоп в подвале дома канализационными стоками, неприятный запах и наличие насекомых.
При осмотре здания было выявлено, что канализационная система общежития не работает и протекает в подвал. Подробнее можно прочитать тут.
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