ЗАМАНА - Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя

Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя

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14 августа, 2020. Пятница 14:16
Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя

Следственные органы в Дагестане провели расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка из города Дагестанские Огни, который обвиняется в краже денег с чужого банковского счета.

Несовершеннолетний житель Дагестана предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета местного жителя
Общество

Выявлено, что 7 июля текущего года юноша нашел в социальной сети сведения об осуществлении добровольной материальной помощи владельцу магазина, в котором накануне случился пожар. Подросток с целью кражи денег с банковской карты мужчины, отправил ему смс с предложением об оказании материальной помощи в размере 4 тысяч рублей.

Подросток обманным образом получил от пострадавшего код от его личного кабинета. После этого обвиняемый снял оттуда деньги. Подробнее можно прочитать тут.

 

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