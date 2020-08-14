Координационный центр (КЦ) доменов .RU и .РФ открыл проект «Доменный патруль». Задача проекта заключается в помощи пользователям интернета направлять сведения о вредоносном ресурсе компетентным экспертам.

Проект начал работать уже вчера, 13 августа. Основной целью «Доменного патруля» является обеспечение взаимодействия компетентных компаний и аккредитованных регистраторов доменных имен в доменах .ru и .рф. Попасть на сайт можно по данной ссылке: доменныйпатруль.рф Подробнее можно прочитать тут.