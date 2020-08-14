ЗАМАНА - КЦ национального домена разработал сайт для обращений граждан о мошеннических и прочих зловредных онлайн-ресурсах

КЦ национального домена разработал сайт для обращений граждан о мошеннических и прочих зловредных онлайн-ресурсах

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14 августа, 2020. Пятница 13:24
КЦ национального домена разработал сайт для обращений граждан о мошеннических и прочих зловредных онлайн-ресурсах

Координационный центр (КЦ) доменов .RU и .РФ открыл проект «Доменный патруль». Задача проекта заключается в помощи пользователям интернета направлять сведения о вредоносном ресурсе компетентным экспертам.

КЦ национального домена разработал сайт для обращений граждан о мошеннических и прочих зловредных онлайн-ресурсах
Общество

Проект начал работать уже вчера, 13 августа. Основной целью «Доменного патруля» является обеспечение взаимодействия компетентных компаний и аккредитованных регистраторов доменных имен в доменах .ru и .рф. Попасть на сайт можно по данной ссылке: доменныйпатруль.рф Подробнее можно прочитать тут.

 

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