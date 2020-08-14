ЗАМАНА - В Дагестане за сутки прибавилось 56 новых случаев заражения коронавирусом

В Дагестане за сутки прибавилось 56 новых случаев заражения коронавирусом

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14 августа, 2020. Пятница 12:57
В Дагестане за сутки прибавилось 56 новых случаев заражения коронавирусом

В Дагестане за сутки прибавилось 56 новых случаев заражения коронавирусом, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на оперативный штаб.

В Дагестане за сутки прибавилось 56 новых случаев заражения коронавирусом
Общество

Всего за время эпидемии выявлено 9917 заражений коронавирусом, вылечились 8914 человек, 467  человек скончались.

 

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