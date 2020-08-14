ЗАМАНА - Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими

Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими

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14 августа, 2020. Пятница 11:16
Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими

Ученые считают, что разница между слезами человека и диких животных сможет помочь лучше изучить эволюцию слез у разных видов и поспособствовать созданию новых офтальмологических препаратов, пишет Naked science.

Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими
Общество

Исследователи обнаружили, что все образцы жидкости имели одно количество электролитов (железа, хлорида и натрия) с той же концентрацией, как у людей. Но у птиц концентрация обнаружилась выше, но не совсем критично.  Самую низкую концентрацию вещества нашли у черепах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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