Исследователи обнаружили, что все образцы жидкости имели одно количество электролитов (железа, хлорида и натрия) с той же концентрацией, как у людей. Но у птиц концентрация обнаружилась выше, но не совсем критично. Самую низкую концентрацию вещества нашли у черепах. Подробнее можно прочитать тут.
Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 11:16
Ученые считают, что разница между слезами человека и диких животных сможет помочь лучше изучить эволюцию слез у разных видов и поспособствовать созданию новых офтальмологических препаратов, пишет Naked science.
Последнее от Мадина
- Слёзы у птиц и рептилий оказались схожими с человеческими
- Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
- В России выявили 5065 новых случаев заражения коронавирусом
- В Махачкале провели информационные рейды по профилактике нарушений масочного режима
- «Россети Северный Кавказ» обеспечили энергетиков Дагестана спецтехникой на 80 млн рублей