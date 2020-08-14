Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За прошедшие сутки в Москве выявлено 688 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в Москве выявлено 250 991 заражений, пишет "Лента.ру", ссылаясь на стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии вылечились 194 тысяч человек, из них 1350 — только за прошедшие 24 часа. С начала эпидемии в городе скончались 4633 человека.