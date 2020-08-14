За все время пандемии вылечились 194 тысяч человек, из них 1350 — только за прошедшие 24 часа. С начала эпидемии в городе скончались 4633 человека.
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 11:11
За прошедшие сутки в Москве выявлено 688 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в Москве выявлено 250 991 заражений, пишет "Лента.ру", ссылаясь на стопкоронавирус.рф.
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