В общем с начала эпидемии в России выявлено 912 823 случаев заражения, 722 964 человек вылечились, 15 498 человек умерли.
В России выявили 5065 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 11:09
В России за прошедшие сутки обнаружено 5065 новых случаев заражения коронавирусом в 83 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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