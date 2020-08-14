В процессе рейдов волонтеры оповещали жителей Махачкалы о способах профилактики коронавируса.
По результатам проверок не было найдено серьезных нарушений. Волонтеры раздали людям маски.
В Махачкале прошли информационные рейды по профилактике нарушений режима ношения масок, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства молодежи республики.
В процессе рейдов волонтеры оповещали жителей Махачкалы о способах профилактики коронавируса.
По результатам проверок не было найдено серьезных нарушений. Волонтеры раздали людям маски.
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