В начале 2020 года дагестанской энергосистемой было получено 52 единицы специальной техники для качественного и быстрого выполнения работ на энергообъектах. До конца текущего года энергетикам должны направить еще 8 специальных автомобилей. Подробнее можно прочитать тут.
«Россети Северный Кавказ» обеспечили энергетиков Дагестана спецтехникой на 80 млн рублей
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 10:43
«Россети Северный Кавказ» приобрели для энергетиков республики специализированный автомобильный транспорт для производственного персонала на 80 миллионов рублей, пишет РИА "Дагестана", ссылаясь на пресс-службу компании.
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- «Россети Северный Кавказ» обеспечили энергетиков Дагестана спецтехникой на 80 млн рублей