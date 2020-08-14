«Россети Северный Кавказ» обеспечили энергетиков Дагестана спецтехникой на 80 млн рублей

«Россети Северный Кавказ» приобрели для энергетиков республики специализированный автомобильный транспорт для производственного персонала на 80 миллионов рублей, пишет РИА "Дагестана", ссылаясь на пресс-службу компании.

В начале 2020 года дагестанской энергосистемой было получено 52 единицы специальной техники для качественного и быстрого выполнения работ на энергообъектах. До конца текущего года энергетикам должны направить еще 8 специальных автомобилей. Подробнее можно прочитать тут.