Ход реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» рассмотрели в Правительстве Дагестана
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 10:30
Процесс реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» обсудили на собрании в режиме ВКС под контролем заместителя премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, пишет РИА "Дагестан".
Нужно напомнить, что пилотные проекты для проведения результативного сбора и уничтожения отходов производства и потребления реализуются в Каспийске, Дербенте и других районах республики.
Начиная обсуждение, вице-премьер подчеркнул, что на данный момент самый высокий уровень готовности в Каспийске: работы в нем выполнены на 90 процентов. Подробнее можно прочитать тут.
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