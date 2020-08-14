ЗАМАНА - Ход реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» рассмотрели в Правительстве Дагестана

Ход реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» рассмотрели в Правительстве Дагестана

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14 августа, 2020. Пятница 10:30
Ход реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» рассмотрели в Правительстве Дагестана

Процесс реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» обсудили на собрании в режиме ВКС под контролем заместителя премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, пишет РИА "Дагестан".

Ход реализации пилотных проектов «Чистый город» и «Чистый район» рассмотрели в Правительстве Дагестана
Общество

Нужно напомнить, что пилотные проекты для проведения результативного сбора и уничтожения отходов производства и потребления реализуются в Каспийске, Дербенте и других районах республики.

Начиная обсуждение, вице-премьер подчеркнул, что на данный момент самый высокий уровень готовности в Каспийске: работы в нем выполнены на 90 процентов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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