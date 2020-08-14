У всех скончавшихся был поставлен диагноз пневмония и выявлены положительные результаты теста на коронавирус. Всего в Москве за время эпидемии скончались 4633 человек.
В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 10:26
В Москве за прошедшие сутки скончались 11 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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