Хореограф и автор либретто – главный балетмейстер театра Заслуженный артист России Муса Оздоев.
В пресс-службе уточняют, что посмотреть постановку можно будет на официальном YouTube-канале театра.
Актеры дагестанского театра оперы и балета опубликуют онлайн-показ балета «Прерванный полет», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу учреждения.
Хореограф и автор либретто – главный балетмейстер театра Заслуженный артист России Муса Оздоев.
В пресс-службе уточняют, что посмотреть постановку можно будет на официальном YouTube-канале театра.
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