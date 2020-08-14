ЗАМАНА - Дагестан вошел в тройку лидеров по количеству просмотров онлайн-уроков финансовой грамотности

Дагестан вошел в тройку лидеров по количеству просмотров онлайн-уроков финансовой грамотности

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14 августа, 2020. Пятница 09:53
Дагестан вошел в тройку лидеров по количеству просмотров онлайн-уроков финансовой грамотности

Дагестан попал в тройку лидеров России по числу просмотров онлайн-уроков финансовой грамотности. Видео для обучения дагестанские участники проекта посмотрели больше 56 тысяч раз, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского Национального банка. 

Дагестан вошел в тройку лидеров по количеству просмотров онлайн-уроков финансовой грамотности
Общество

Осенняя сессия занятий начнется 17 сентября и будет идти ровно 3 месяца. Поучаствовать в проекте могут все образовательные учреждения, которые имеют доступ к интернету, к компьютеру, к устройству для трансляции изображения на экран и вывода звука. Для этого нужно на сайте в разделе «Расписание» выбрать необходимую тему, дату, время мероприятия и пройти регистрацию. Подробнее можно прочитать тут.

 

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