ЗАМАНА - Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года

Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года

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14 августа, 2020. Пятница 09:12
Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года

В Минсельхозпроде Дагестана прошла демонстрация Антикризисной программы по решению проблем со сложностями рынка труда на 2020 год, которая была подготовлена сотрудниками Минтруда региона, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года
Общество

Пресс-служба заметила, что реализация антикризисных мер по решению различных проблем на рынке труда, вызванных режимами неполной занятости сотрудников организаций из-за коронавируса, будет проходить за счет бюджета страны. Подробнее можно прочитать тут.

 

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