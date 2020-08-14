Пресс-служба заметила, что реализация антикризисных мер по решению различных проблем на рынке труда, вызванных режимами неполной занятости сотрудников организаций из-за коронавируса, будет проходить за счет бюджета страны. Подробнее можно прочитать тут.
Минтруд Дагестана представил Антикризисную программу 2020 года
- Автор Мадина
- 14 августа, 2020. Пятница 09:12
В Минсельхозпроде Дагестана прошла демонстрация Антикризисной программы по решению проблем со сложностями рынка труда на 2020 год, которая была подготовлена сотрудниками Минтруда региона, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.