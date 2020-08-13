Собянин анонсировал продление масочного режима в Москве на месяцы

Собянин отметил, что такие требования установил Роспотребнадзор. Он заметил, что носить маски необходимо будет в метро, в другом общественном транспорте, в общепите и на торговых предприятиях. Мэр отметил, что такие меры дадут возможность работать московским заведениям.