Собянин отметил, что такие требования установил Роспотребнадзор. Он заметил, что носить маски необходимо будет в метро, в другом общественном транспорте, в общепите и на торговых предприятиях. Мэр отметил, что такие меры дадут возможность работать московским заведениям.
Собянин анонсировал продление масочного режима в Москве на месяцы
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 18:30
Режим ношения масок в Москве продлится в ближайшие месяцы, рассказал глава столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24», пишет "Лента.ру".
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