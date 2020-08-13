Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

Один человек скончался и двое находятся в больнице в результате аварии в Кумторкалинском районе, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.

Авария случилась 12 августа в 21:20 на 775 километре “ФАД Кавказ”, рядом с селом Учкент Кумторкалинского района. 30-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Toyota Сamry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

Уточняют, что 77-летний пассажир Volkswagen Polo от полученных телесных травм погиб в больнице Кизилюрта. Водитель и 29-летний пассажир автомобиля Toyota Сamry с разными телесными травмами госпитализированы.

Идет расследование.