ЗАМАНА - Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

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13 августа, 2020. Четверг 17:11
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане

Один человек скончался и двое находятся в больнице в результате аварии в Кумторкалинском районе, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу регионального МВД.

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Дагестане
Общество

Авария случилась 12 августа в 21:20 на 775 километре “ФАД Кавказ”, рядом с селом Учкент Кумторкалинского района. 30-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Toyota Сamry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находился 48-летний мужчина.

Уточняют, что 77-летний пассажир Volkswagen Polo от полученных телесных травм погиб в больнице Кизилюрта. Водитель и 29-летний пассажир автомобиля Toyota Сamry с разными телесными травмами госпитализированы.

Идет расследование. 

 

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