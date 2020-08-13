За весь период эпидемии выявлено 250 303 случая заражения. За прошедшие сутки случилось 11 смертей, 787 человек полностью вылечились.
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 16:30
В Москве за прошедшие сутки обнаружено 692 новых случая заражения коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на стопкоронавирус.рф.
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