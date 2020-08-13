Всего в регионе за период эпидемии было зафиксировано 9861 заражений, 8869 человек вылечились, 464 человека скончались.
В Дагестане выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 14:08
В Дагестане выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, пишет РИА "Дагестан".
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