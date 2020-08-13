В хозяйствах Дагестана проводится сезон сельхозработ. На зимний период 2020 года запланировано приготовить 2 миллиона тонн грубых кормов и сена, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода региона.

Уточняют, что из-за засушливого сезона заготовка идет в сложных условиях. В горных районах, обычно хорошо влагообеспеченных, лето сложилось довольно сухим, что привело к слабому травостою. Подробнее можно прочитать тут.