ЗАМАНА - В сельхозпредприятиях Дагестана начали заготовку кормов

В сельхозпредприятиях Дагестана начали заготовку кормов

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13 августа, 2020. Четверг 13:00
В сельхозпредприятиях Дагестана начали заготовку кормов

В хозяйствах Дагестана проводится сезон сельхозработ. На зимний период 2020 года запланировано приготовить 2 миллиона тонн грубых кормов и сена, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода региона.

В сельхозпредприятиях Дагестана начали заготовку кормов
Общество

Уточняют, что из-за засушливого сезона заготовка идет в сложных условиях.  В горных районах, обычно хорошо влагообеспеченных, лето сложилось довольно сухим, что привело к слабому травостою. Подробнее можно прочитать тут.

 

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