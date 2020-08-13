ЗАМАНА - В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства

В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства

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13 августа, 2020. Четверг 12:56
В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства

В конференц-зале АО «Завод «Дагдизель» было проведено собрание кооперации местных промышленных производителей и подрядных организаций в сфере дорожного хозяйства Дагестана, пишет РИА "Дагестан".

В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства
Общество

На это собрание получили приглашение примерно 40 глав дорожно-строительного комплекса и сотрудники разных промышленных компаний. Заседание было уже четвертым по счету в текущем году. Заседание прошло в позитивной атмосфере, были сделаны важные соглашения. Подробнее можно прочитать тут.

 

 

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