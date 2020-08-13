В конференц-зале АО «Завод «Дагдизель» было проведено собрание кооперации местных промышленных производителей и подрядных организаций в сфере дорожного хозяйства Дагестана, пишет РИА "Дагестан".

На это собрание получили приглашение примерно 40 глав дорожно-строительного комплекса и сотрудники разных промышленных компаний. Заседание было уже четвертым по счету в текущем году. Заседание прошло в позитивной атмосфере, были сделаны важные соглашения. Подробнее можно прочитать тут.