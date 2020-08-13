ЗАМАНА - Кабмин РФ выделил около 600 млн рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале

Кабмин РФ выделил около 600 млн рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале

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13 августа, 2020. Четверг 12:52
Кабмин РФ выделил около 600 млн рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале

Правительство РФ направило 590 миллионов рублей на модернизацию проспекта Имама Шамиля в Махачкале в 2020 году, пишет РИА "Дагестан".

Кабмин РФ выделил около 600 млн рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале
Общество

Как рассказала РИА "Дагестан" помощница первого заместителя председателя Правительства РД Мадина Джалилова, деньги были направлены в соответствии с обращением Лидера Дагестана Владимира Васильева.  Модернизация проспекта Имама Шамиля имеет большое значение в целом для развития транспортной инфраструктуры республики. В данный момент идет завершение разработки проекта реконструкции. Подробнее можно прочитать тут.

 

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