Правительство РФ направило 590 миллионов рублей на модернизацию проспекта Имама Шамиля в Махачкале в 2020 году, пишет РИА "Дагестан".

Как рассказала РИА "Дагестан" помощница первого заместителя председателя Правительства РД Мадина Джалилова, деньги были направлены в соответствии с обращением Лидера Дагестана Владимира Васильева. Модернизация проспекта Имама Шамиля имеет большое значение в целом для развития транспортной инфраструктуры республики. В данный момент идет завершение разработки проекта реконструкции. Подробнее можно прочитать тут.