ЗАМАНА - В Махачкале представили нового главу управления СК по Дагестану

В Махачкале представили нового главу управления СК по Дагестану

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13 августа, 2020. Четверг 12:31
В Махачкале представили нового главу управления СК по Дагестану

Правительство Дагестана представило нового главу регионального управления Следственного комитета РФ Анатолия Щурова. Председатель Правительства республики Артём Здунов поздравил Щурова с новой должностью и пожелал ему успехов в работе, пишет «АиФ Дагестан», ссылаясь на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.  

В Махачкале представили нового главу управления СК по Дагестану
Общество

Премьер отметил, что правительство республики обещает открытость и ждет поддержку в решение общих целей, которые стоят перед правительством и органами. "Добро пожаловать в Дагестан", сказал премьер-министр.

Председатель Верховного суда РД Сергей Суворов назвал нового главу СК по Дагестану человеком с большим опытом и знаниями. По его словам, Дагестан является самым большим регионом на Северном Кавказе и цели стоят перед ними не самые простые, но совместная работа покажет свои плоды. 

Анатолий Щуров подчеркнул, что назначение в Дагестан для него большая гордость. Он планирует повысить качество расследований и уменьшить их сроки. Подробнее можно прочитать тут.

 

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