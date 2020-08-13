Правительство Дагестана представило нового главу регионального управления Следственного комитета РФ Анатолия Щурова. Председатель Правительства республики Артём Здунов поздравил Щурова с новой должностью и пожелал ему успехов в работе, пишет «АиФ Дагестан», ссылаясь на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.

Премьер отметил, что правительство республики обещает открытость и ждет поддержку в решение общих целей, которые стоят перед правительством и органами. "Добро пожаловать в Дагестан", сказал премьер-министр.

Председатель Верховного суда РД Сергей Суворов назвал нового главу СК по Дагестану человеком с большим опытом и знаниями. По его словам, Дагестан является самым большим регионом на Северном Кавказе и цели стоят перед ними не самые простые, но совместная работа покажет свои плоды.

Анатолий Щуров подчеркнул, что назначение в Дагестан для него большая гордость. Он планирует повысить качество расследований и уменьшить их сроки. Подробнее можно прочитать тут.