В Махачкале представили нового главу управления СК по Дагестану
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 12:31
Правительство Дагестана представило нового главу регионального управления Следственного комитета РФ Анатолия Щурова. Председатель Правительства республики Артём Здунов поздравил Щурова с новой должностью и пожелал ему успехов в работе, пишет «АиФ Дагестан», ссылаясь на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана.
Премьер отметил, что правительство республики обещает открытость и ждет поддержку в решение общих целей, которые стоят перед правительством и органами. "Добро пожаловать в Дагестан", сказал премьер-министр.
Председатель Верховного суда РД Сергей Суворов назвал нового главу СК по Дагестану человеком с большим опытом и знаниями. По его словам, Дагестан является самым большим регионом на Северном Кавказе и цели стоят перед ними не самые простые, но совместная работа покажет свои плоды.
Анатолий Щуров подчеркнул, что назначение в Дагестан для него большая гордость. Он планирует повысить качество расследований и уменьшить их сроки. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В сельхозпредприятиях Дагестана начали заготовку кормов
- В сельхозпредприятиях Дагестана начали заготовку кормов
- В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства
- В Каспийске обсудили вопросы промышленной кооперации в сфере дорожного строительства
- Кабмин РФ выделил около 600 млн рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале