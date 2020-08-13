Артём Здунов осмотрел территории, прилегающие к ЦУМу Махачкалы

Премьер-министр РД Артём Здунов осмотрел вчера, 12 августа, территорию, которая прилегает к торговому дому «ЦУМ» в Махачкале.

«ЦУМ» — это одно из самых старых зданий в Махачкале. Торговый центр, который до сих пор является весьма популярным: его посещают не только жители города, но и туристы.