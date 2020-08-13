Артём Здунов осмотрел территории, прилегающие к ЦУМу Махачкалы
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 12:09
Премьер-министр РД Артём Здунов осмотрел вчера, 12 августа, территорию, которая прилегает к торговому дому «ЦУМ» в Махачкале.
«ЦУМ» — это одно из самых старых зданий в Махачкале. Торговый центр, который до сих пор является весьма популярным: его посещают не только жители города, но и туристы.
Премьер прошелся по улицам, которые прилегают к ЦУМу, и, увидев, что территория действительно требует не просто обновления, но и ремонта, обсудил с коллегами, в том числе с главой министерства промышленности и торговли Батыром Эмеевым, председателем Комитета по архитектуре и градостроительству республики Незиром Гусейновым, главой города Салманом Дадаевым, эту тему в деталях. Подробнее можно прочитать тут.
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