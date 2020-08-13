Свыше десяти стобалльников подали документы на поступление в Даггосмедуниверситет

В медицинский вуз поступило 14 документов от стобалльников. Сулейман Маммаев отметил, что число высокобалльников, которые хотят поступить в ДГМУ, увеличивается с каждым годом. Ректор подробно описал выпускникам условия обучения в ДГМУ, а ребята объяснили свое желание поступить именно в медицинский вуз.