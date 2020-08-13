ЗАМАНА - Свыше десяти стобалльников подали документы на поступление в Даггосмедуниверситет

Свыше десяти стобалльников подали документы на поступление в Даггосмедуниверситет

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13 августа, 2020. Четверг 11:25
Свыше десяти стобалльников подали документы на поступление в Даггосмедуниверситет

Ректор ДГМУ Сулейман Маммаев вчера, 12 августа, провел встречу с выпускниками, набравшими высокие баллы на ЕГЭ, пишет РИА "Дагестан".

Свыше десяти стобалльников подали документы на поступление в Даггосмедуниверситет
Общество

В медицинский вуз поступило 14 документов от стобалльников. Сулейман Маммаев отметил, что число высокобалльников, которые хотят поступить в ДГМУ, увеличивается с каждым годом.  Ректор подробно описал выпускникам условия обучения в ДГМУ, а ребята объяснили свое желание поступить именно в медицинский вуз.

 

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