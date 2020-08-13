ЗАМАНА - Глава Госжилинспекции РД посетил два проблемных дома в Каспийске

Глава Госжилинспекции РД посетил два проблемных дома в Каспийске

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13 августа, 2020. Четверг 10:20
Глава Госжилинспекции РД посетил два проблемных дома в Каспийске

Работники Госжилинспекции Дагестана вместе с начальником Али Джабраиловым прихали с рабочим визитом в 2 многоэтажных дома в Каспийске, которые находятся по адресам: Омарова, 2 «а» и Каспийская, 4 «д», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Глава Госжилинспекции РД посетил два проблемных дома в Каспийске
Общество

В начале работники ГЖИ проверили МКД №2 «а» по проспекту Омарова, в котором существуют проблемы, связанные с канализацией.  При посещении МКД №4 «д» по улице Каспийская, было обнаружено, что в доме совершается почасовая подача воды: с 12:00 до 15:00 мск. Но и в это время коммунальная услуга не выполняется. Подробнее можно прочитать тут.

 

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