В Махачкале ожидается частичное отключение газа

В Махачкале будут временные отключения газа в домах клиентов, пишет РИА "Дагестан".

Пресс-служба «Газпром газораспределение Махачкала» уточняет, что газ будет отключен у абонентов, которые живут в Советском и Кировском районах города.

27 августа с 10:00 до 14:00 будет временно отключен газ у махачкалинцев, которые живут по следующим адресам: пр. Акушинского в с/о “Весна”, с/о “Дачная” Кировского района.

26 августа с 10:00 до 14:00 будет отключен газ у людей, которые живут по улице Умаханова (Комсомольский парк) Советского района. Сотрудники компании просят в эти дни держать краны подачи газа закрытыми.